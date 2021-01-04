Этери Тутберидзе запечатлелась с дочерью и ее бойфрендом-фигуристом на улицах Майами

Тренер Этери Тутберидзе в Instagram разместила серию фотографий из Майами. Известная российская наставница решила провести новогодние праздники в Америке вместе со своей дочкой Дианой Дэвис. На кадрах также можно увидеть и фигуриста Глеба Смолкина. Он выступает в паре с Дианой. Они вместе уже несколько лет. Дело, скорее всего, может закончиться свадьбой.

«Этери Георгиевна! Вы всегда были и остаетесь для меня самой лучшей! Не передать словами те эмоции, которые вызваны катанием ваших учениц на этом самом зрелищном чемпионате России! Было что-то невероятное, яркое, незабываемое! «Какая вы красивая Этери Георгиевна. Королева наша. И Диша с Глебом чудесные», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Глеб Смолкин – молодой фигурист из Санкт-Петербурга. Он начинал свою карьеру как одиночник, но понял, что сможет полностью раскрыть свой потенциал в танцах на льду. У него творческие родители. Отец Борис Смолкин – актер Театра музыкальной комедии. Мать Светлана — концертмейстер.

Добавим, что Дина Дэвис на четыре года младше Глеба Смолкина. Спортивная танцевальная пара образовалась в 2018 году. Большую часть года они проводят в Америке.

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