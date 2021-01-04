Евгения Медведева не сдержала эмоций, увидев четверной лутц в исполнении Александры Трусовой

Сложнейший элемент был показан во время показательных выступлений на чемпионате страны в Челябинске.

На фанатской страничке в Instagram фигуристки Александры Трусовой появилась запись, на которой спортсменка исполняет четверной лутц на показательных выступлениях на чемпионате страны в Челябинске. При этом на катке можно увидеть среди прочих и чемпионку мира Евгению Медведеву. Она буквально ахнула, когда Трусова исполнила сложнейший элемент.

«Реакция Евгении Медведевой на четверной лутц Саши», — подписали кадр фанаты.

Напомним, что Александра Трусова стала только третьей на чемпионате страны в Челябинске. Причем проиграла она ученицам своего бывшего тренера Этери Тутберидзе – Камиле Валиевой и Анне Щербаковой.

Напомним, что полгода назад Александра Трусова неожиданно решила сменить наставника. Теперь ее тренирует двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Многие эксперты полагают, что это решение было ошибочным. Так ли это покажет только время.

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