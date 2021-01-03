Сексуальные ножки: Рудова нарядилась в мерцающее мини-платье для вечеринки в Дубае

Новый год Наталья Рудова встретила в Дубае. Компанию ей составила подруга Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Кстати, девушки дружат с момента съемок клипа Тимати «Ключи от рая», где обе сыграли роли бывшей и настоящей возлюбленных рэпера.

В своем микроблоге Наталья делится моментами отдыха, не забывая показывать свои наряды и шикарную фигуру. На этот раз она запечатлела, как собиралась на вечеринку. Актриса выбрала белое сияющее мини-платье на тонких бретелях, оголив свои стройные ноги.

Напомним, что 37-летняя Наталья Рудова скрывает свою личную жизнь. Еще летом ей приписывали роман и беременность, но блондинка опровергла все слухи. А недавно она рассказывала, какой мужчина может завоевать ее сердце.

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