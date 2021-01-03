«Грациозная нимфа!»: Горбань в бикини цвета молочный шоколад похвасталась изгибами идеальной фигуры

Звезда сериала «Кухня», актриса театра и кино Мария Горбань в 34 года пользуется большой популярностью и любовью поклонников. Девушка, кроме таланта, получила от природы роскошную фигуру, которую обожает демонстрировать подписчикам в микроблоге.

Новый год Горбань отправилась встречать на Бали. Оттуда девушка ежедневно радует фанатов многочисленными горячими снимками в купальнике. На этот раз актриса позировала, вытянувшись на диване в бикини цвета молочный шоколад. Изгибы идеальной фигуры привели в восторг многих поклонников.

«Шикарные ноги, Маша», «Грациозная нимфа!», «Какая идеальная, красивая фигура!», «Красивая», «Маша, ты прелесть», «Стройняшка», «Мария, Вы для меня самая лучшая, самая красивая, мне так нравятся Ваши публикации, что я готов комментировать и лайкать каждую, Вы очень талантливая актриса, моя мечта — попасть на спектакль «Муж на час», — пишут восторженные отзывы фолловеры.

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