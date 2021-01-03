Русская красавица: 52-летняя Бондарчук повеселилась в зимнем лесу в платке и народном костюме

Встретить 2021-й год Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко решили в деревне Мандроги. Светская львица решила, что в эти новогодние праздники должны преобладать русские народные традиции, и на прогулку по зимнему лесу отправилась в павлопосадском платке и душегрее с голубой вышивкой.

Вместе с Бондарчук в те же оттенки синего и голубого нарядилась и ее подруга. Вместе светские львицы устроили настоящую фотосессию в русско-народном стиле.

Кстати, Бондарчук рассказывала, что в Новый год она подружилась с быком. Девушка показала рыжего теленка призналась, что даже целовалась с ним, а это значит, что наступивший год Быка пройдет для ее семьи благополучно.

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