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«Ну какая красота!»: Галкин показал заснеженный новогодний сад с нарядной елкой

Муж Пугачевой обожает свою приусадебную территорию замка в любое время года.

«Ну какая красота!»: Галкин показал заснеженный новогодний сад с нарядной елкой
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева и Максим Галкин весело и ярко отпраздновали Новый год. Звезды пригласили близких и друзей, и устроили настоящее пиршество с танцами и фейерверком. Сама Примадонна не удержалась и пустилась в пляс в компании подруг.

Когда веселье стихло, и наступили первые дни нового года, в Подмосковье пришел снегопад. Он преобразил любимый сад Галкина, и шоумен поспешил прогуляться с детьми во дворе. Они слепили снеговика, а позже, когда стемнело, включили новогоднюю иллюминацию.

 

«Ну какая красота, ребят, не могу не снять! Ах, ну вы посмотрите! Аа, ух!» — эмоционально отреагировал на увиденное Галкин.

Сад, утопая в снегу, мерцал разноцветными огнями, а новогодняя елочка создавала праздничное настроение для звездного семейства.

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