«Юля не посещает светские тусовки»: подруга вдовы Абдулова объяснила, почему она не выходит замуж

Подруга из окружения вдовы актера Александра Абдулова объяснила, почему женщина не выходит замуж после смерти своего мужа. Народный артист, как известно, ушел из жизни в 2008 году. Юлия уже 12 лет одинока.

Про Юлию Абдулову известно, что она по образованию юрист. Работает сейчас в медицинской компании. Все свободное время проводит со своей дочерью от Абдулова. Женя появилась на свет в марте 2007 года. Ей было всего девять месяцев, когда ее отец ушел из жизни. Естественно, что она его не помнит. Друзья поговаривают, что за Юлией Абдуловой после смерти мужа ухаживали разные мужчины, но она по-прежнему одна. По словам друга семьи Абдуловых Ирины Дмитраковой, Юлия ведет не публичный образ жизни.

«Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа. Женя хорошая добрая девочка, у нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье». Ирина Дмитракова

Напомним, что Юлия Мешина, которая по образованию юрист, вторая жена Александра Абдулова. Актер был ее старше на 22 года, сообщает «Комсомольская правда».

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