«Разумных людей гораздо больше»: Исхаков отреагировал на отлет Гагариной с дочкой на Мальдивы

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в сторис Instagram вскоре после поста своей бывшей жены певицы Полины Гагариной, в котором она заявила, что нашла способ улетать с детьми на Мальдивы, высказался о сложившейся ситуации.

Фотограф провел опрос, в котором задал своим подписчикам вопрос: отпустили бы они своего наследника в другую страну с незнакомым человеком. Большинство пользователей – 79 процентов — заявили, что не отпустили бы ребенка.

«Проголосовало около восьми тысяч человек. Вменяемых и разумных людей гораздо больше». Дмитрий Исхаков

больше по теме Дмитрий Исхаков запретил Полине Гагариной вывозить их общую дочь Мию из России за границу Певица хотела отвезти ребенка на отдых в начале следующего года на Занзибар.

Напомним, что Дмитрий Исхаков, у которого дочь Мия от Полины Гагариной, подал заявление на запрет выезда своего ребенка за рубеж. Позицию он пояснил тем, что девочка с трудом переносит длительные перелеты. Кроме того, Гагарина летит со своим новым мужчиной, а такой поворот дел фотографа не устраивает. Он его совсем не знает. Впрочем, Гагарина все-таки нашла способ увезти ребенка за рубеж на частном джете.

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