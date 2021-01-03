Егор Крид закрутил роман с девятнадцатилетней звездой TikTok Валей Karna.val

Музыкант и популярный рэпер Егор Крид, которому сейчас 26 лет, закрутил роман с 19-летней звездой TikTok Валей Karna.val. Сам музыкант об этих отношениях распространяться не любит, а вот его вторая половинка прервала молчание и во всем сознавалась перед подписчиками.

«На протяжении последнего месяца мне приходили сообщения: «Твоего парня будут звать Егор», «Этот Новый год встретишь со своей второй половинкой». Ну, и раз уж на то пошло, хочу официально подтвердить наши отношения с Егором! Мы их не скрываем!»

Валя Karna.val

Отметим, что примерно полгода назад популярная звезда TikTok снялась в клипе музыканта «Девушка с картинки». По слухам, именно тогда рэпер обратил свое внимание на девушку.

Кстати, несмотря на юный возраст у Вали Karna.val были отношения с мужчинами и до встречи с Кридом. Так она какое-то время была вместе с 18-летним Егором Шипом. Про Крида же девушка в прошлом году высказывались в восторженных тонах. Говорила, что он классный и веселый. Они быстро нашли общий язык и, судя по всему, с тех пор больше не расстаются, сообщает «СтарХит».

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