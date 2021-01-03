«Мои любимые цифры»: невестка Валерии обнародовала рост и вес новорожденной дочки

Новый год в семье певицы Валерии начался со счастливых событий – ее младший сын Арсений Шульгин впервые стал отцом. Жена Лиана подарила ему дочку Селин.

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О том, как прошли первые часы после появления малышки на свет, подробно рассказал новоиспеченный папа. А Валерия, узнав, что сын присутствовал на родах от начала и до финала, растрогалась до слез.

Невестка Валерии тоже поведала о событиях той ночи. Девушка призналась, что было нелегко. Но благодаря чуткости врачей и поддержке мужа все получилось замечательно. И обнародовала вес и рост первенца:

«В 9-22 появилась наша маленькая принцесса на свет! 50 см, 3130 (снова мои любимые цифры!)», — рассказала Лиана в stories своего микроблога.

К пополнению молодая семья готовилась очень тщательно. Они переехали в более просторные апартаменты, закупились приданым и коляской, а также всевозможными гаджетами, чтобы адаптация крохи к жизни проходила как можно легче.

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