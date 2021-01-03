«С ноги в переносицу от любимого супруга»: муж сломал Анне Хилькевич нос

Перелом обошелся без смещения, о чем сообщила сама актриса.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич получила травму в новогоднюю ночь. Девушка рассказала, что в канун боя курантов снимала семейный праздник на телефон. Она выбрала неудачный ракурс – лежа на полу. И в какой-то момент получила неожиданный удар в лицо.

«Быть оператором в новогоднюю ночь — опасно. Может влететь с ноги и четко телефоном в переносицу от любимого супруга», — рассказала, как это было, Хилькевич.

Девушка поспешила оказать себе первую помощь — приложила лед, охладив нос. На следующий день отправилась в травмпункт, привезя оттуда не очень радостные новости:

«Сходили мы только что с мужем к врачу, чтобы сделать рентген носа. В итоге… перелом костей носа, Ну, хотя бы без смещения. И на этом Спасибо, 2020ый!!», — поведала звезда.

Хилькевич подчеркнула, что все случившееся – чистая случайность. И ей самой смешно от нелепости ситуации. Теперь ближайшие две недели девушка проведет «на больничном», с серьезными ограничениями.

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