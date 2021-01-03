«Это так трогательно!»: Валерия до слез расчувствовалась, узнав, что сын присутствовал на родах внучки

Первого января в семье певицы Валерии случилось настоящее счастье – в дом к младшему сыну Арсению Шульгину «прилетел аист». На свет появилась долгожданная малышка, которую назвали необычным именем Селин. Позже новоиспеченная мамочка Лиана объяснила выбор имени.

Оказалось, что все время, от начала родов и до появления на свет доченьки Арсений сопровождал жену – он был рядом в самые сложные периоды. И узнав это, певица Валерия расчувствовалась до слез:

«Пара ждет ребенка вместе, рожает вместе, и с первого мгновения появления на свет малышки молодые родители тоже не расстаются — кормят вместе, вместе укладывают ребеночка спать», — рассказала певица у себя в микроблоге. И призналась: «Я очень счастлива видеть такую большую любовь друг к другу и теперь уже и к малышке, навсегда их объединившей. Это так трогательно! До слез».

Сам Арсений Шульгин после свершившегося чуда признавался, что видеть, как тяжело любимой в эти судьбоносные минуты – невыносимо. И он старался стать поддержкой для жены.

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Напомним, с появлением малышки Селин 52-летняя певица Валерия впервые стала бабушкой. Старшие дети звезды от первого брака с Шульгиным – 27-летняя Анна-Шена и 26-летний Артемий – пока не устроили личную жизнь.

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