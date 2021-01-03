«Только ленивый не пошел хайпиться»: Бородина ответила Фадееву, «приложившему руку» к закрытию «Дома-2»

По словам телеведущей, в свое время продюсер активно снимал в клипах участников проекта.

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram пообщалась со своими подписчиками и ответила на самые интересные вопросы. Один из пользователей спросил, почему известный продюсер Максим Фадеев у себя в соцсетях заявил, якобы он приложил руку к закрытию «Дома-2».

«Мда. Я не видела, что он там писал. Я только помню, как он активно снимал наших участников у себя в клипах и продюсировал бывших участников. Только ленивый не пошел хайпиться на этой истории». Ксения Бородина

Ранее Максим Фадеев действительно в шутку сказал, что вина в закрытии «Дома-2» лежит и на нем. В своих комментариях под постами он порой нелестно отзывался об этом шоу, которое шло с 2004 года.

Шоу «Дом-2», как известно, больше не будет выходить на канале ТНТ. Сейчас идет поиск площадки, где в будущем будут показывать скандальный проект. Пока найти желающих не удается.

Смотрите также: