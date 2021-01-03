«Фигуристка София Воля»: Утяшева показала первую тренировку подросшей дочки на льду

Гимнастка Ляйсан Утяшева и резидент Comedy Club Павел Воля вместе уже восемь лет. За это время у мужа с женой появилось двое наследников – сынок Роберт и дочка София. Младшей 5 лет, и мама с папой решили отдать ее в фигурное катание.

Первую тренировку дочки Утяшева показала у себя в микроблоге. Звезда засняла, как малышка делает первые шаги под присмотром тренера и со страховкой.

«Фигуристка София Воля. 5 лет», — подписала видео Утяшева.

София делает буквально первые шаги в коньках. Еще не так уверенно, но терпение и труд, как известно, все перетрут. Мама утеплила дочку в золотистый комбинезон, чтобы Софии было комфортнее передвигаться. А в качестве головного убора Утяшева выбрала для малышки пушистую белоснежную шапку-ушанку.

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