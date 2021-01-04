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«Голливудская вечеринка»: Рудова в атласном платье с глубоким декольте устроила танцы с Решетовой

Актриса насладилась праздничным вечером в компании экс-возлюбленной Тимати.

«Голливудская вечеринка»: Рудова в атласном платье с глубоким декольте устроила танцы с Решетовой
Наталья Рудова и Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова является одной из самых красивых отечественных актрис. При этом она так тщательно оберегает личную жизни, что вокруг ее романов ходят разные слухи. При этом в 37 лет девушка не замужем и не торопиться заводить детей. Она дружит с Настасьей Самбурской, а также Анастасией Решетовой, у которой часто бывает в гостях. С бывший возлюбленной Тимати она уехала в отпуск в Дубай, где они отметили Новый год.

Подруги нарядились для вечеринки на пляже. Решетова выбрала сверкающее платье в пол со шлейфом. Наряд подчеркнул все изгибы ее фигуры. Спустя год после родов, модель вернулась в форму. А Рудова выбрала платье в стиле Мэрлин Монро на тонких бретельках, с глубоким декольте и струящейся юбкой из белого атласа. Она дополнила образ прозрачными перчатками, а также надела кеды для удобства.

«Голливудская вечеринка», — заявила артистка. «Настроение года», — отметила она.

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