«Мой красавчик»: Водянова показала, как Арно в кремовой куртке прогулялся с друзьями по лесу

Наталья Водянова в этом году исполнила свою давнюю мечту. Она сыграла свадьбу с Антуаном Арно. Девять лет они жили в гражданском браке, но в итоге решили сыграть свадьбу. Влюбленные хотели устроить грандиозный банке в Париже, где живут много лет. Однако из-за пандемии коронавируса от праздника они отказались. Пара просто расписалась в мэрии в узком кругу друзей и родных. Медового месяца у них тоже не было, зато модель показал детям Россию, устроив им большое путешествие в декабре.

После поездки Водянова отметила дома Рождество, а также Новый год. Она украсила елку и купила подарки всем своим родным. С мамой, которая живет в Нижнем Новгороде, а также младшими сестрами она поддерживает теплые отношения. Новогоднюю ночь модель предпочла провести в домашней обстановке. Она показала, как за ужином смотрела «Один дома» с Арно, а потом подловила его в свитере у праздничной елки.

«Лучший фильм для просмотра с мальчиками. Они были в истерике», — призналась Наталья. «Мой красавчик», — заявила она под фото с мужем.

А вот потом Антуан пошел гулять с друзьями по лесу. Он предстал в кремовой куртке и брюках. Образ дополняла яркая вязаная шапка. «Идеальный день», — написала Водянова. К слову, в Париже нет снега. Они шли по зеленой траве. А еще недавно девушка с детьми была в Мурманске, где почти не снимала шубу и шапку-ушанку. С ней были старшие наследники Лукас, Нева и Виктор. А вот Максим и Роман ждали ее дома с папой.

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