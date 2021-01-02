«В гостях у любимых людей»: Николаев показал, как Пугачева с детьми отсчитывает бой курантов

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова в декабре много работали, но Новый год они отметили в приятной компании. Композитор с женой и дочкой Вероникой оказался в замке у Аллы Пугачевой. Пугачева пригласила друзей, чтобы вместе встретить Новый год. Максим Галкин заранее нарядил елку с детьми дома и в саду. Также он украсил дом и накрыл на стол. Супруги побаловали гостей вкусными блюдами.

Для особенного дня Алла Борисовна облачилась в платье плиссе и болеро цвета жемчуга. На ногах звезды были мягкие лоферы. Она в этот день веселилась и даже танцевала с подругами. Гарри Галкин предстал в костюме с лампасами. Он в этот день отличился, сыграв с Николаевым на фортепиано. А вот Лиза Галкина в пышном белом платье почти не отходила от мамы. Игорь Юрьевич показал, как дружная компания ждала наступления Нового года.

В полночь все собрались в зале у экрана телевизора. Алла Борисовна с детьми стояли ближе всех к экрану. Певица держала в руках бокал шампанского и вместе со всеми отсчитывала куранты. Когда пробила полночь, то все закричали от радости. Примадонна принялась обнимать двойняшек. Рядом с ними был и Галкин.

«10… 11… 12!!! Новогодняя полночь в гостях у любимых людей», — написал Николаев.

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