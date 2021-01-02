«Короткий миг радости»: Антуан Арно поделился свадебными фото с Натальей Водяновой

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей. Она достигла таких высот, что уже редко появляется на подиуме. Девушка участвует в съемках разных проектов, а также руководит благотворительным фондом «Обнаженные сердца». При этом она успевает заботиться о детях. От первого брака с британским аристократом у нее есть сын Лукас, дочка Нева и еще один сын Виктор. А последние девять лет она счастлива с Антуаном Арно, которому подарила наследников: Максима и Романа.

В минувшем году Водянова сыграла свадьбу с французским бизнесменом. Он сделала ей предложение руки и сердца два года назад, встав на одно колено и произнеся заветные слова на русском языке. Они хотели устроить пышный праздник, но из-за пандемии коронавируса отложили банкет. Однако осенью они расписались в парижской мэрии. На этом событии присутствовали только их самые близкие и родные.

Подводя итоги года, Антуан поделился редкими фото со свадьбы. Наталья была облачена в молочное платье бренда Ульяны Сергеенко. В руках она держала сдержанный букет из полевых цветов. На одном из кадров влюбленные целуются уже в новом статусе. Также бизнесмен показал, как веселился с друзьями и хвастался обручальным кольцом.

«Что касается нас, то в разгар всего этого нам все же удалось пожениться — короткий миг радости в этом непростом году. Спасибо вам за все ваши пожелания! И спасибо нашим друзьям и близким за то, что всегда были рядом. Это действительно означает мир. Давайте теперь все будем надеяться на лучший 2021 год!!» — написал Арно.

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