Мамин вкус: Кудрявцева подловила засмотревшуюся на Лазарева дочку в алом костюме

Лера Кудрявцева уже семь лет счастлива с мужем Игорем Макаровым. Несмотря на разницу в возрасте, они живут душа в душу. От прошлых отношений у телеведущей есть взрослый сын Жан, но она всегда мечтала подарить ребенка и молодому хоккеисту. В 2018 году блондинка родила дочку Марию. Теперь именно эта девочка является главным объектом внимания в звездной семьей. Девушка не скрывает, что материнство сделало ее жизнь только лучше.

В декабре Лера впервые сводила наследницу на утренник. Двухлетняя девочка в костюме Снегурочки насладилась представлением и смогла потанцевать. На детском празднике также был внук телеведущей Лев, облаченный в костюм мушкетера. А вот само торжество семья отметила дома. Кудрявцева собрала за праздничным столом родных и близких. А потом они отправились гулять и наблюдать за салютом.

1 января у звезды прошло также, как у большинства россиян. Она смотрела новогодние передачи и концерты по телевизору. Примечательно, что в эфире показывали «Песню года», которую блондинка вела с Сергеем Лазаревым. Увидев миловидного мужчину, ее дочка засмотрелась на экран. Маша была облачена в монохромный алый костюм. На ее голове было несколько хвостиков.

«Дочка, это Сергей Лазарев», — пояснила Кудрявцева.

Стоит отметить, что певец был у них в гостях со своими детьми летом. Его раньше связывали любовные отношения с Лерой, но после расставания они стали хорошими друзьями.

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