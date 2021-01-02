Стильный Новый год: Юдашкина в меховом полушубке и джинсах скинни позировала в лесу

Марина Юдашкина, 62-летняя жена прославленного кутюрье, всегда «в теме» модных тенденций и знает, какие тренды сейчас на острие. Светская львица в первые дни нового года отправилась на прогулку по зимнему лесу в теплом и стильном полушубке из чернобурки. Дополнили образ джинсы скинни в тон и теплые меховые сапожки.

Юдашкина позировала на фоне заснеженной природы рядышком со снеговиком. «Нос — морковка, уголь глазки, снеговик из детской сказки! Руки — ветки, рот — конфета, пусть стоит теперь до лета! Зима! Сугробы! Снегопад!», — написала Юдашкина.

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Новый год Марина и Валентин Юдашкины встретили в кругу друзей у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. Веселая вечеринка с танцами, фейерверком и бенгальскими огнями продолжалась до утра.

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