«Старше, мудрее, сильнее!»: Рудковская в свой день рождения нарядилась в многоярусное платье-макси с рюшами 

Свой день рождения 2 января отмечает продюсер, светская львица, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская. Знаменитости исполняется 46 лет. Известная блондинка по такому поводу облачилась в роскошное вечернее платье, декорированное несколькими ярусами рюш из фатина благородных оттенков бордо, черного и глубокого синего.

«Happy birthday to me! Стала на год: старше, мудрее и сильнее!» — призналась Рудковская.

Девушка позировала на фоне новогодней елочки, показав свой роскошный наряд во всей красе. Подписчики поспешили с поздравлениями:

«Яночка, с Днем Рождения! Продолжай творить и зажигать этот мир своей энергией», «С Днем Рождения самая прекрасная и невероятная», «Какое красивое платье!», «Роскошно!», «Какая красота во всем!» — пишут в комментариях.

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