«Небо нового года»: замужняя Арзамасова в куртке-рубашке и массивных ботинках отправилась в путешествие

Актриса из ситкома «Папины дочки» находится в Сочи, если верить геолокации в ее Instagram.

Еще в прошлом 2020 году Елизавета Арзамасова сообщила поклонникам радостную новость — она стала замужней девушкой. Избранник актрисы из ситкома «Папины дочки» — 47-летний постановщик ледовых шоу Илья Авербух. Новоиспеченная супруга спортсмена уже успела подружиться с новоявленным пасынком — 16-летним Мартином. И это не удивительно! Разница в возрасте у них не значительная — всего девять лет.

В первых числах января Лиза отправилась в путешествие, а вот свадебное оно или просто зимнее — говорить актриса не стала. Девушка указала геолокацию под снимком, дав понять, что прилетела в Сочи. Ну и судя по легкой одежде: куртке-рубашке и массивным ботинкам — погожая теплая погода такому путешествию только сопутствовала.

«Небо нового года!!» — отметила актриса.

Примечательно, что в кадре Елизавета Арзамасова позировала одна, без своего мужа Ильи Авербуха. Поклонники предположили, что именно он выступил автором снимка.

Смотрите также: