«Оля, какое декольте!»: Бузова в белом купальнике обнажила «ложбинку греха»

Ольга Бузова не скрывает, что любит дарить подарки, а также баловать себя. Девушка уже давно стала не просто знаменитостью, а той, кто зарабатывает миллионы рублей. Она регулярно покупает себе люксовые обновки, а в этом году телеведущая готовится въехать в свою дорогостоящую квартиру в Москве. Пока светская львица улетела на Мальдивы с Давой. Пара поселилась в новом отеле с видом на голубую лагуну, где люксовый номер на сутки стоит примерно 200 тысяч рублей.

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На отдыхе телеведущая запечатлела себя в новом белом купальнике с рисунком. Монокини подчеркнуло ее грудь. Если ранее все удивлялись тому, что у Бузовой бюст стал маленьким, то теперь фанаты загляделись на «ложбинку греха».

Потом девушка повернулась к зеркалу спиной и продемонстрировала округлые и изящные бедра. Поклонники были сражены соблазнительными изгибами фигуры Ольги.

«Олечка такая лучезарная», «А что с Бузовой? Опухшая какая-то», «Беременна наверное», «О, грудь вернулась», «Оля, какое декольте!», «Наела орешек», — прокомментировали кадры подписчики.

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