Утеплила малыша: дочка Веры Глаголевой покатала семимесячного Илюшу на санках

Малыш растет не по дням, а по часам. Кроха появился на свет в мае 2020 года. А уже гордо восседает на санках.

Анастасия Шубская проводит зимние каникулы вместе с семьей: сестрами Анной и Марией, их детьми и другими родственниками. Модель поделилась в Stories свежими кадрами, запечатлев семимесячного сынишку на прогулке в саду. Кроха уже уверенно сидит на утепленных санках, а щечки крохи все равно красные от мороза. Видимо на улице весьма и весьма прохладно.

Напомним, что у Анастасии Шубской и Александра Овечкина также есть старший сын Сережа, который как и его отец увлекается хоккеем. Появлению братика малыш был очень рад. Напомним, что мама Анастасии — актриса Вера Глаголева внуков от младшей дочери так и не увидела. Она скончалась за год до рождения Сережи. Семья до сих пор тяжело переживает эту потерю.

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