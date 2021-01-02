Утеплила малыша: дочка Веры Глаголевой покатала семимесячного Илюшу на санках

Анастасия Шубская проводит зимние каникулы вместе с семьей: сестрами Анной и Марией, их детьми и другими родственниками. Модель поделилась в Stories свежими кадрами, запечатлев семимесячного сынишку на прогулке в саду. Кроха уже уверенно сидит на утепленных санках, а щечки крохи все равно красные от мороза. Видимо на улице весьма и весьма прохладно.
Напомним, что у Анастасии Шубской и Александра Овечкина также есть старший сын Сережа, который как и его отец увлекается хоккеем. Появлению братика малыш был очень рад. Напомним, что мама Анастасии — актриса Вера Глаголева внуков от младшей дочери так и не увидела. Она скончалась за год до рождения Сережи. Семья до сих пор тяжело переживает эту потерю.