Подарок от Давы: Бузова похвасталась браслетом с бриллиантами Cartier за 4 миллиона рублей

Ольга Бузова работала весь год, несмотря на пандемию коронавируса. Девушка снималась в разных передачах и участвовала в «Ледниковом периоде». Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. И это при том, что ее ресторан BuzFood закрылся. По словам телеведущей, бизнес оказался сложным. За несколько дней до Нового года она улетела на Мальдивы с возлюбленным Давидом Манукяном.

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Первые дни Ольга восстанавливала силы. А вот в главную ночь в году артистка повеселилась на вечеринке, много танцевала и даже купалась в бассейне прямо в платье. Не обошлось и без подарков. Ранее она признавалась, что не против получить шубу из рыси или дорогостоящий автомобиль. Однако Дава нашел более оригинальный подарок. Он вручил своей девушке браслет из белого золота усыпанный бриллиантами. Украшение Cartier стоит примерно 4,3 миллиона рублей.

«Дорого, если что», — заявил Дава в соцсети. «Ооо, я тебя так люблю, родной», — восхитилась Бузова.

Девушка была так рада, что расцеловала своего бойфренда. При этом ранее она намекала, что хочет получить новое колечко. Однако телеведущая отмечала, что ей приятно получать любые подарки, даже пижамки, которые она обожает носить.

«Но этот уже с бриллиантами, у тебя такого не было. Гвоздик с бриллиантами, потому что могу себе позволить», — сказала звезда. «Просто нереально красиво», — любовалась она.

Напомним, что также на Мальдивах отдыхает бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов с женой и детьми.

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