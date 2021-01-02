«Эмоционально отреагировала»: в «Русском лото» опровергли крупный выигрыш Полины Гагариной

Артистка принимала участие в праздничном выпуске «Новогодний миллиард» и стала одной из победительниц.

Полина Гагарина в 2020 году пережила развод с Дмитрием Исхаковым. Певица заверяла, что они расстались на теплой ноте, но в конце года бывший муж запретил ей вывозить их общую дочку за границу. Как оказалось, артистка не предупредила экс-возлюбленного о планируемом отпуске. Более того, мужчину возмутило, что девушка берет с собой таинственного незнакомца. Несмотря на семейные проблемы, год начался для звезды хорошо. Она похвасталась, что выиграла в лотерею «Русское лото». Розыгрыш состоялся 1 января на канале НТВ.

В СМИ сообщили, что Полине достанется миллион рублей. Певица делилась радостью, но сумму выигрыша не называла. Но теперь представители «Русского лото» опровергли слухи о крупном выигрыше артистки. Оказалось, что она стала победителем, но сумма, которую получит девушка, гораздо меньше заявленной.

«В новогоднем розыгрыше «Русского лото» повезло Полине Гагариной. Она выиграла 500 рублей, а не миллион, как многие зрители могли бы подумать», — пояснили они.

Хоть Гагарина и очень бурно отреагировала на то, что стала одной из победительниц, сильно разбогатеть ей не удалось. При этом певица показала, что умеет радоваться малому.

«Полина очень эмоционально отреагировала на приближающуюся победу, ведь ожидание выигрыша очень волнительно», — отметили в «Русском лото», сообщает «Пятый канал».

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