Новогодний поцелуй: Елизавета Боярская запечатлела Максима Матвеева с оленьими «рожками»

Елизавета Боярская вместе с мужем Максимом Матвеевым обосновалась в Санкт-Петербурге. Оба в восторге от Северной столицы. При этом пара часто наведывается в Москву. Напомним, что у супругов есть двое детей — Андрей и Григорий. Как говорит Лиза, с отпрысками ее муж справляется играючи — он просто замечательный отец. Почитать сказку, накормить обедом, уложить спать, погулять и поиграть: на Максима в этом отношении можно положиться.

В канун Нового года Елизавета Боярская решила подшутить над мужем. В Stories своего микроблога актриса поделилась свежим селфи. Дочка Михаила Боярского нежно поцеловала возлюбленного в щеку, при этом Максим позировал с оленьими «рожками». Ну что тут сказать?! Актриса может похвастаться чувством юмора и находчивостью.

«С Новым годом!» — подписала свое шутливое фото Елизавета Боярская, показав красавца-мужа в образе молодого олененка.

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