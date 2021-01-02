«Полина – дьявол во плоти!»: Солнцев обвинил дочь Терешкович в спаивании своей жены

Как отметил шоумен и фрик, все проблемы в их семье от этой женщины.

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что дочь его жены Екатерины Терешкович Полина спаивает мать. По его словам, именно она подливала алкоголь его супруге на юбилее. В итоге, как известно, Екатерина Терешкович пустилась в пляс на столе.

Как заметил Гоген Солнцев, Полину он больше не пустит на порог их квартиры. Шоумен считает, что девушка хочет завладеть наследством матери, поэтому делает все возможное, чтобы свести его престарелую жену в могилу. Он уверен, что в будущем она просто продаст квартиру и будет припеваючи жить на эти деньги.

«Я давал клятву верности: быть с Катей и в горе, и в радости. Я не могу бросить старуху в беде в тот момент, когда против нее пошла даже собственная дочь. Полина – дьявол во плоти! Я обещаю: если она не перестанет спаивать мать, мало ей не покажется».

Гоген Солнцев

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь Гоген Солнцев просил Деда Мороза только об одном. Чтобы его жена навсегда забыла про алкоголь. Он верит, что его просьба будет услышана. Сейчас у них царит мир в отношениях, сообщает «Собеседник».

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