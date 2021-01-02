«В семейном кругу»: Федорова в алом трико и олимпийке предстала на редком фото с мужем и детьми

43-летняя Оксана Федорова порадовала верных почитателей свежим семейным снимком. В канун Нового года модель позировала у елочки с мужем и детьми. Бесспорно, этот кадр можно назвать редким. Андрей Бородин не частый гость в микроблоге своей возлюбленной. К тому же, на праздничном фото знаменитость показала всю свою семью. Рядом с мамой и папой также позировали — восьмилетний Федор и семилетняя Елизавета. Дети Оксаны — погодки, они очень дружны между собой.

Перед объективом фотокамеры теледива предстала в алом трико с лампасами и олимпийке. Такой наряд Федорова выбрала не случайно. Как выяснилось, Оксана решила одеться в соответствии со спортивными традициями в семье.

«Наш спортивный Новый год! По традиции и этот год мы отметили в семейном кругу за городом! У нас есть свои новогодние ритуалы… Вместе с детьми наряжаем елку, уже к папиному дню рождения она готова, в последний день года идем в спорт зал, потом в баню, катаемся на ледянках, готовим для всех подарки, играем в снежки, наряжаем территорию, запекаем утку и, конечно, запускаем новогодний салют. А у вас какие обязательные традиции?!» — обратилась к поклонникам модель.

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