«Мы сделали это! Девочки тут»: Алена Ашмарина из «Дома-2» родила двойню

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Алена Ашмарина родила двойню в одном из московских госпиталей. В сторис Instagram она поблагодарила врачей за трепетную заботу. На свет у нее появились две малышки. Имена девочек бывшая звезда телестройки пока держит в секрете.

«Мы сделали это! Девочки тут. Я так благодарна своему врачу».

Алена Ашмарина

Напомним, что 21 декабря Алена Ашмарина была экстренно госпитализирована в клинику из-за угрозы преждевременных родов. Врачам удалось нормализовать ее состояние. На свет две ее наследницы появились чуть позже ранее намеченного срока.

Кстати, с отцом девочек Ашмарина не общается. Как рассказывала новоиспеченная мамочка, у которой теперь уже четверо детей, в избраннике она разочаровалась. Алена сама настояла, чтобы между ними не было никакой связи и отношений. Экс-участница «Дома-2» уточнила, в этом мире, безусловно, есть нормальные мужчины, но на ее пути они почему-то не попадаются.

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