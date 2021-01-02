«Ни стыда, ни совести»: Горбань на Бали засветила свои упругие ягодицы в секси-бикини

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань встретила Новый год на Бали. Девушка улетела туда заранее, отметив 26 декабря возле океана свой 34-й день рождения.

Девушка обожает жаркие страны и готова круглый год наслаждаться отпуском. И по мере возможности экранная жена Дмитрия Нагиева часто посещает любимые курорты. Оттуда красавица, обладающая идеальными формами, делится с поклонниками пикантными снимками. На этот раз девушка запечатлелась с неожиданного ракурса, засветив свои упругие ягодицы в бикини.

«Главное — смотреть на жизнь с правильной стороны… Люблю», — подписала пикантный снимок Горбань.

Подписчики просто «упали». Они поспешили прокомментировать увиденное, усыпая комплиментами любимицу:

«Чем больше в «Инстаграме» ягодиц, тем лучше будет год! Так гласит легенда! На такую я готова любоваться круглый год! Мотивация!», «Как вы питаетесь, что у Вас ни одной жиринки? Откройте секрет», «Ракурс превосходный», «Ты идеальна», «Какой вид», «Ни стыда, ни совести», — пишут фолловеры.

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