«Вселенная нас слышит»: Вера Брежнева в кюлотах и сливочном свитере станцевала у елки

Вера Брежнева не скрывает, что у нее дружная семья. Певица обычно оберегает близких от лишнего внимания общественности. Она счастлива в браке с Константином Меладзе. Общих детей у пары нет, но девушка признавалась, что планирует родить еще двоих наследников. От прошлых отношений у нее есть дочки: София и Сара. Старшая живет в США, где учится и работает, а вот младшая — учится в школе.

Из-за коронавируса даже у звезд стало меньше работы. Это позволило певице отметить Новый год дома. Накануне она поделилась кадрами, на которых устроила танцы у елки. Артистка предстала в стильном монохромном костюме. Брежнева облачилась в кюлоты молочного цвета и сливочный свитер оверсайз. Сапоги и вязаная шапка-ушанка дополнили образ. Она танцевала у нарядной елки в лесу.

«Спасибо всем за поздравления, за ваши добрые слова! Хорошее начало! Вселенная нас слышит! Будьте здоровы и счастливы! С Новым годом!» — написала звезда.

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