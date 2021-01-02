«Принимала все близко к сердцу»: Цивин обвинил семью Баталова в смерти помощницы по хозяйству

Юрист Михаил Цивин заявил, что на семье Алексея Баталова лежит в том числе смерть его помощницы по хозяйству. По словам мужчины, Раиса Ивановна Брослав больше десяти лет работала у него и актрисы Натальи Дрожжиной дома. Помогала с приборкой, готовила еду.

«Она очень переживала ту ситуацию, которая сложилась у нас с семьей Алексея Владимировича Баталова, принимала все близко к сердцу. Тяжело болела. Последние четыре месяца лечилась по разным больницам. И вот теперь в одной из больниц ее не стало». Михаил Цивин

Как заметил Цивин, женщине было всего 63 года. Родилась она в Молдавии, но имеет российский паспорт. Хоронить ее будут в Москве, сообщает «Экспресс-газета».

Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина подозреваются в махинациях с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Кроме того, они могли незаконным путем завладеть крупной суммой денег родных звезды. Громкой историей сейчас занимаются правоохранительные органы. Цивину и Дрожжиной может светить до десяти лет колонии, если, конечно, их вина будет доказана.

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