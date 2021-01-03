Зато греет: Стеша Маликова в горах Казахстана утеплилась безразмерным тулупом

Прославленный музыкант Дмитрий Маликов с семьей – женой Еленой Изаксон и детьми Стефанией и Марком – Новый год встретил в горах Казахстана. Семья исполнителя отправилась в Алма-Аты, откуда 20-летняя наследница Маликова делится кадрами их времяпрепровождения.

«Зачем нам Куршавель, если есть Медео! Казахстан — это любовь», — пишет Стеша Маликова в Instagram.

Девушка на прогулку в горах облачилась в безразмерный тулуп. Чтобы было теплее, они с отцом пустились в пляс. Получилось очень весело.

«Красотка! Да еще всегда такая позитивная», «Роскошная», «Красавица», «Настоящий косматый казахский тулуп, хорошая вещь, вам идет», «В прошлом году семья Дмитрия Маликова тоже отмечали новый год в Алматы. Если не ошибаюсь.. это у вас традиция», «Такая модная, в тулупе!», — пишут некоторые поклонники в комментариях.

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