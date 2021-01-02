Пасынок Джигарханяна объяснил, почему Цымбалюк-Романовская не сможет претендовать на наследство

Как отметил Степан, у него нет никаких материальных претензий к пианистке.

Пасынок актера Армена Джигарханяна Степан заявил, что третья жена народного артиста пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не сможет претендовать на наследство его приемного отца.

Как отметил Степан, женщина еще пару лет назад сказала, что единственным наследником будет именно пасынок. И в этом вопросе она, как он считает, абсолютно права. По словам Степана, Цымбалюк-Романовская последовательна в своих словах и признала, что именно он будет единственным наследником.

«У нее никаких не может быть ко мне материальных претензий. У меня тоже нет к ней материальных претензий. Завещание существовало, написанное под Виталину, что все достанется ей. Но оно было аннулировано Арменом Борисовичем».

Степан Джигарханян

Напомним, что Армену Джигарханяну на момент смерти было 85 лет. Последний год за ним ухаживала вторая жена Татьяна Власова, от которой он в свое время ушел к Цымбалюк-Романовской, сообщает «Комсомольская правда».