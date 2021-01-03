«Он один в мире!»: Киркоров получил в подарок эксклюзивный меховой рюкзак Louis Vuitton

Филипп Киркоров встретил Новый год в большой компании друзей и близких. На вечеринку к нему были приглашены Григорий Лепс, рэпер Тимати с матерью Симоной Юнусовой и дочкой Алисой, Джиган и Оксана Самойлова и многие другие. Веселье продолжалось до самого утра.

Настало время распаковывать подарки. И один из новогодних сюрпризов поразил Киркорова в самое сердце:

«Обалдеть! Он один в мире, этот рюкзак!» — оказался слегка шокирован подарком Киркоров. И поспешил поблагодарить подругу: «Алиса, спасибо!!! Ты наша Снегурочка! Волшебная фея!».

Уникальный меховой рюкзак Louis Vuitton пришелся по душе как папе, так и детям. Мартин поспешил примерить его, и отец попросил:

«Так, теперь я его примерю, — взял папа рюкзак у сына. И продолжил восторгаться: «Вау! Какая красота!».

Роскошный подарок королю отечественной эстрады преподнесла подруга, бизнесвумен Алиса Лобанова. Вместе с ней, к слову, Киркоров был на церемонии вручения «Оскар» в Лос-Анджелесе прошлой зимой.

Смотрите также