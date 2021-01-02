Пасынок Джигарханяна объяснил, почему его матери не оказалось рядом с умирающим мужем в больнице

Пасынок актера Армена Джигарханяна Степан объяснил, почему его матери Татьяны Власовой не оказывалось рядом в больнице в момент смерти мужа.

«В больнице он умер, и ее не было рядом в момент смерти в 6 часов утра – да, ее там естественно не оказалось. Татьяна Сергеевна не ясновидец, и не могла знать, что именно в пятницу в 6 часов утра у него остановится сердце».

Степан Джигарханян

Как отметил Степан, мать и отец часто общались по телефону. Кроме того, в больницу никого не пускали из-за пандемии. Чтобы Власовой попасть к Джигарханяну, ей требовалось каждый раз сдавать тест и делать пропуск. По словам Степана, его мать не могла сидеть 24 часа в сутки около народного артиста, сообщает «Комсомольская правда».

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Ранее медсестра клиники, где провел последние дни Армен Джигарханян, рассказывала, что Власова ни разу не появилась в больнице около мужа в последние недели перед его смертью. По ее словам, она вообще не знает, кто такая эта женщина.

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