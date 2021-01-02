Январские гуляния: 45-летняя Навка в шапочке и лимонном пуховике вышла на прогулку с женой Кеосаяна

После традиционного новогоднего застолья с семьей олимпийская чемпионка решила провести уикенд на свежем воздухе.

В Stories микроблога Татьяна Навка поделилась свежими кадрами. После традиционного семейного застолья в новогоднюю ночь олимпийская чемпионка решила провести уикенд на свежем воздухе.

Примечательно, что компанию партнерше Петра Чернышева в ледовых мюзиклах составила Маргарита Симоньян. Они отправились на прогулку, насладившись зимним морозным утром.

Тем более, что и погода располагает. 2 января в Москве начался снегопад. На селфи с женой режиссера Тиграна Кеосаяна олимпийская чемпионка в танцах на льду предстала в лимонном пуховике и шапочке в тон одеянию. В качестве аксессуаров Татьяна оставила только сережки.

Напомним, что новогоднюю ночь Татьяна Навка провела с семьей — дочерьми Сашей и Надей, мужем Дмитрием Песковым и его старшей наследницей Лизой.

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