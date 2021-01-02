В чисто русском стиле: 52-летняя Стриженова в шубке покрыла голову платком

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, мода на аксессуары не сдает своих позиций ни зимой, ни летом. Только шляпки и шифоновые косынки сменились шапками и пуховыми платками. Этот тренд в чисто русском стиле поддержала в свое время Эмма Малинина. Ее примеру последовала и 52-летняя Екатерина Стриженова, которая слывет первой модницей. Об этом говорил еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев.

Сидя в авто, жена кинорежиссера Александра Стриженова поделилась свежим зимним снимком в Stories микроблога. Екатерина утеплилась по погоде, покрыв голову платком. Так, чтобы ветер не задувал и не проникал через плотную ткань. Образ телеведущей дополнила шубка из натурального меха.

«В стиле бабушка на лавочке», — говорила Эмма Малинина, комментируя чисто русскую моду на платки.

Напомним, что у Екатерины Стриженовой есть внук Петя Петрович (Так, малыша называют домашние, — Прим. ред.) от старшей дочери Насти и ее мужа — они живут в Штатах. Также у телеведущей есть младшая дочь Саша, которая живет с родителями.

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