Федор Смолов встретил Новый год в компании 18-летней внучки Бориса Ельцина на Сен-Бартсе

Футболист уже два года встречается с Марией Юмашевой.

Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов в сторис Instagram поделился кадром с 18-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Пара вместе встретила Новый год в Карибском море на Сен-Бартсе. На кадре они позируют у бассейна. Рядом можно увидеть их друзей.

Отметим, что у состоятельных родителей Марии на берегу Карибского моря есть свой дом. Поэтому не стоит удивляться, почему футболист так часто появляется именно на этом курорте.

Добавим, что 18-летняя Мария Юмашева – завидная невеста. На свет она появилась в столице Англии Лондоне. Позже училась в Австрии в одной из местных элитных школ. Девушка в совершенстве говорит на английском, немецком и французском языках. Кроме того, Юмашева занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой.

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Федор Смолов сейчас восстанавливается после тяжелой травмы. В декабре прошлого года он перенес операцию. Футболист старше Марии Юмашевой на 12 лет.

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