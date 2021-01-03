Гороскоп для всех знаков зодиака на 2021 год
Видео
Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео

«Вошла в 2021 год»: Костенко показала первые шаги десятимесячной дочки Тарасова

Малышка Ева научилась ходить на Мальдивах.

«Вошла в 2021 год»: Костенко показала первые шаги десятимесячной дочки Тарасова
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов вместе с 2018 года. За это время в их семье дважды случилось пополнение – на свет появились дочки-погодки. Старшей, Милане – два годика, младшей Еве 10 месяцев. Сейчас семья отдыхает на Мальдивах, и Костенко делится фотографиями и видео с отпуска.

Модель сообщила поклонникам радостную новость – Ева научилась ходить. Девушка запечатлела на видео первые шаги маленькой дочки и написала:

«Тарасова Ева Дмитриевна уверенными шагами вошла в 2021 год!».

Малышка довольно уверенно ступает по мальдивскому песочку навстречу маме, и видно, что ей это нравится. Костенко подчеркнула, что Еве – еще только 10 месяцев.

Смотрите также

Тэги

Анастасия КостенкоАнастасия Костенко последние новостидети звездДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоКостенко семьяТарасов и Костенко