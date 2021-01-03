«Вошла в 2021 год»: Костенко показала первые шаги десятимесячной дочки Тарасова

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов вместе с 2018 года. За это время в их семье дважды случилось пополнение – на свет появились дочки-погодки. Старшей, Милане – два годика, младшей Еве 10 месяцев. Сейчас семья отдыхает на Мальдивах, и Костенко делится фотографиями и видео с отпуска.

Модель сообщила поклонникам радостную новость – Ева научилась ходить. Девушка запечатлела на видео первые шаги маленькой дочки и написала:

«Тарасова Ева Дмитриевна уверенными шагами вошла в 2021 год!».

Малышка довольно уверенно ступает по мальдивскому песочку навстречу маме, и видно, что ей это нравится. Костенко подчеркнула, что Еве – еще только 10 месяцев.

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