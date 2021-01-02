Полина Гагарина выиграла миллион рублей в государственной лотерее

Певица в этот момент была на седьмом небе от счастья.

Певица Полина Гагарина выиграла миллион рублей в лотерею «Русское лото». Розыгрыш состоялся 1 января на канале НТВ. Программа, которую вел известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, называлась «Новогодний миллиард».

Отметим, что всего обладателями крупных призов стали более пятисот человек. В какой-то момент Полина Гагарина, которая в студии программы спела несколько песен, соскочила со своего места и начала бурно ликовать, празднуя успех. Все в зале стали ей аплодировать.

Интересно, что у Полины Гагариной выиграл и еще один билет. Она получила за него 500 рублей.

Напомним, что программу «Русское лото» долгое время вел телеведущий Михаил Борисов. В сентябре прошлого года он умер. Причиной смерти стал коронавирус, который унес жизни многих людей. Михаила Борисова, которому на момент смерти был 71 год, похоронили на Востряковском кладбище Москвы.

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