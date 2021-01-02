«Даже целовалась с ним»: Бондарчук в фиолетовом пуховике и повязке-тюрбан позировала с теленком

Светская львица встретила Новый год в деревне Мандроги.

Традиция в новогоднюю ночь «приглашать» символ наступающего года довольно популярна. В прошлом, 2020-м, компанию многим семьям составляла декоративная крыса. На этот раз модель и светская львица Светлана Бондарчук решила, что праздновать с ними должен настоящий бык, и, отправившись в деревню, нашла парнокопытное.

Светлана Бондарчук устроила настоящую фотосессию с рыжим теленком. Светская львица пришла в полный восторг от животного и сообщила:

«Мы подружились с бычком! Я даже целовалась с ним!», — призналась светская львица.

Для фотосессии модница учла требования сезона, выбрав яркую фиолетовую крутку с металлическим блеском. На голову Бондарчук надела повязку-тюрбан.

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