«Какие красивые ножки!»: Тодоренко в алом монокини на берегу океана сверкнула изящными бедрами

Многие отечественные селебрити решили встретить Новый год вдали от дома. И выбрали для этого жаркие страны. К примеру, Ольга Бузова с бойфрендом улетели на Мальдивы. Где-то неподалеку от них отметили наступление 2021 года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми. Улетела в теплые края и семья Влада Топалова и Регины Тодоренко.

Без приключений не обошлось. Незадолго до Нового года Регина Тодоренко травмировала ногу, и даже было подозрение на перелом. Чуть ранее, в день прилета, упал и разбил лицо малыш Майкл, сынок телеведущей. Но все закончилось благополучно и без последствий.

Первые дни нового года Тодоренко встречает на берегу океана. Девушка облачилась в алое монокини и позировала на фоне бескрайнего горизонта с сыном и сестрой мужа.

«Все поздравляют, а я напишу, какие у Регины красивые ножки!», «Господи, какие вы красивые», «Как ваша нога?», «Фигура — огонь», «Регина! У вас такая замечательная семья!!!», «У вашего сына мама мечты», — пишут фолловеры.

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