«Праздник веселья»: Волочкова в бикини пустилась в пляс возле уличной новогодней елки

Балерина Анастасия Волочкова уже неоднократно поздравила своих поклонников в Сети с наступившим Новым годом. В образе Снегурочки, например, артистка вместе с Дедом Морозом пожелала фолловерам всего самого наилучшего в 2021-м. Но на этом сюрпризы не закончились.

Волочкова подарила поклонникам танец. Она пустилась в пляс возле уличной елочки, выйдя на улицу в алом бикини. Зажигательные танцы Волочкова сопроводила поздравлением.

«С Новым годом! Это праздник веселья, радости и любви. И волшебства», — отметила Волочкова.

К слову, Анастасия Волочкова рассказала, что новогоднюю ночь она встретила вдвоем с любимым. Его имя Олег, они вместе недавно летали на Мальдивы.

До сих пор балерина его не показала никому, лишь отдельные части тела попадали в кадр, как, например, на новогоднем – рука с бокалом.

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