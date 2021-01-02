«Что за секс-машина!»: Ольга Бузова устроила Даве эротическую фотосъемку

Избранник Ольги Бузовой Давид Манукян решил удивить свою аудиторию невероятно чувственным фото.

Съемки проходили прямо в океане, куда был перенесен гамак. Давид Манукян, улегся на него, явно подражая красавице Данае с картины Рембрандта.

Волны тут же окатили молодого человека, его футболка и шорты намокли, превратив обычного парня в весьма эротичного. Что может быть сексуальнее, чем подкаченное тело, облаченное в мокрую майку. Это открывает простор для воображения!

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Своим редким откровенным фото Давид Манукян поделился в Instagram. Ольга Бузова тут же сообщила под снимком, кто его автор.

«Знали бы вы, как я делала этот кадр», — написала звезда.

Дава, разумеется, прекрасно осведомлен о том, что люди в намокшей одежде приковывают к себе особое внимание. Этот образ давно считается одним из самых сексуально притягательных и часто используется в фильмах, клипах.

В некоторых странах даже проводится конкурс мокрых маек. Поклонники музыканта дали понять, что на подобном состязании у него были бы все шансы на победу.

«Что за секс-машина!», «Какие эмоции, это не просто фото. Это твоя душа наполнена счастьем», «Какой офигенный!» — делают Даве комплименты фанаты.

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