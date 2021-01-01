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Леди в черном: 73-летняя Ротару для новогодней ночи выбрала длинное платье в пол

Певица отметила праздник в кругу семьи.

Леди в черном: 73-летняя Ротару для новогодней ночи выбрала длинное платье в пол
София Ротару. Фото: Global Look Press

Народная артистка СССР София Ротару новогоднюю ночь провела в тесном семейном кругу. Для главного зимнего праздника 73-летняя звезда выбрала total black look – черное длинное платье и туфли на низком ходу в тон. Получилось лаконично и элегантно.

София Ротару с семьей
София Ротару с семьей. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Звезда позировала около нарядной елки с сыном и его семьей – женой Светланой и дочкой Софией. Внучка Ротару, кстати, специально прилетела из Нью-Йорка, где живет и учится, чтобы встретить Новый год вместе с родными. 19-летняя красавица собралась замуж, но недавно стало известно, что ее звездная бабушка против — считает, рановато.

София Ротару с сыном Русланом Евдокименко
София Ротару с сыном Русланом Евдокименко. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Кстати, многие отечественные звезды выбрали платья черного цвета. Но, по совету стилистов, они отдали предпочтение именно праздничным вариантам наряда – с люрексом, блестками или пайетками, чтобы в новогоднюю ночь сиять по-настоящему.

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