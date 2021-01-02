«По традиции, банька»: Ксения Бородина поделилась горячим фото, запечатлев себя и мужа в купели

Ксения Бородина этот Новый год встречала дома, принимая в своем особняке гостей. Такое случилось впервые за много лет. Обычно звезда с семьей предпочитает отмечать этот праздник в загородном клубе, где есть шикарные зимние развлечения.

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В первый день наступившего года Ксения Бородина отвела в баню всю свою семью. В Instagram теледива поделилась невероятно теплым снимком. Ксения вместе с мужем Курбаном и младшей дочкой, пятилетней Теоной принимают водные процедуры, забравшись в купель.

«Первое января и, по традиции, банька», — подписала Ксения Бородина семейное фото.

Телеведущая на снимке прикрылась веником, чтобы не было видно ее груди, а вот супруг звезды справедливо решил, что ему скрывать от поклонников совершенно нечего и выставил на обозрение свой подкаченный торс. Малышка Теона позирует в белом топе. Все трое выглядят совершенно умиротворенными и счастливыми, как и положено людям после бани.

Поклонники звездного семейства отметили, что у Ксении и Курбана прекрасная традиция и пожелали им легкого пара.

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