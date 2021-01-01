«Вечером начались схватки»: сын Валерии рассказал, во сколько его дочка появилась на свет

Арсений и Лиана Шульгины стали родителями в первый день нового года.

О том, что Арсений Шульгин стал отцом, сообщила его мама, певица Валерия. Для 22-летнего юноши это первый ребенок, как и для 52-летней Валерии – первая внучка.

«Вечером начались схватки», — написал Арсений. Но паниковать будущая мамочка не стала. 22-летняя Лиана Шульгина смогла встретить Новый год вместе с мужем и друзьями, а после этого они направились в роддом.

«У нас была самая интересная новогодняя ночь за всю жизнь», — сообщил новоявленный отец.

Арсений детально рассказал, во сколько начались роды у жены. Все это время он присутствовал с ней в отделении.

«Психологически смотреть, как твоя девочка мучается – честно, это тяжело, пацаны», — признался Шульгин.

Дочка Арсения и Лианы появилась на свет на рассвете. Сама Валерия, ставшая впервые бабушкой, призналась, что плачет от радости. И эта новогодняя ночь стала для ее семьи поистине волшебной.

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