«Ух ты, это Cartier!»: Рудковская с сыном показали новогодние подарки

Многочисленные брендовые пакеты, коробки и свертки не поместились под елочкой светской львицы.

«Мам, смотри, сколько у нас подарков!» — обрадованно сообщил Саша Плющенко маме. Яна Рудковская начала снимать на видео то обилие заветных новогодних презентов, которое не смогло бы поместиться ни под одной из елок светской львицы.

«А вот это самый интересный, давай посмотрим», — попросил сын маму открыть красную коробку.

«Ух ты, это Cartier!», — не удержалась Рудковская. В красной коробке оказался адвент-календарь от ювелирного бренда. Саша Плющенко начал открывать окошечки и показывать небольшие сувениры, которые были спрятаны в них.

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Вся семья Рудковской для встречи Нового года, к слову, выбрала единый стиль в одежде. Они облачились в тематические пижамки красно-белого цвета, и даже малыша Арсения нарядили как Санта-Клауса.

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